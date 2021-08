Dr Szczepanowska - Medycyna estetyczna bez tajemnic, czyli wszystko, co powinno wiedzieć się o botoksie

Botoks to popularna nazwa toksyny botulinowej, naturalnego białka pochodzenia bakteryjnego. Wytwarzana jest przez beztlenową bakterię jadu kiełbasianego Clostridum botulinum. Należy do neurotoksyn, powodujących zatrzymanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Po aplikacji botoksu mięsień nie otrzymuje impulsu ze strony nerwu i w związku z tym nie kurczy się. Dzięki temu zmarszczki mimiczne ulegają wygładzeniu, a bruzdy skórne – spłyceniu. To proces odwracalny – po około 3 - 9 miesiącach płytka nerwowo-mięśniowa regeneruje się, przewodzi impuls nerwowy, a nasza skóra w tym miejscu znowu pracuje… i niestety w konsekwencji znowu się marszczy. Jednak zabieg można powtarzać wielokrotnie.