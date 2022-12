Dramat w przytulisku dla 400 zwierząt

"Szanowni Państwo, trudno jest nam prosić o pomoc, bo powinniśmy dawać radę. Ale obecna sytuacja sprawia, że niestety nie dajemy. Widmo dramatu cały czas spędza nam sen z powiek. Zasypiamy ze strachem i pełni lęku się budzimy. Jest połowa grudnia, za chwilę świętą, a nam kończą się zapasy dla zwierząt. Każde drzwi, do których pukamy bezradnie rozkładają ręce odmawiając pomocy. Za chwilę zabranie podstawowego jedzenia, i nie mamy już skąd go wziąć. Od czasu jak świat ogarnęła pandemia wyprzedaliśmy wszystkie prywatne rzeczy, które miały jakąkolwiek wartość byleby tylko wykarmić zwierzaki. Staramy się, jak możemy, ograniczamy, co się da. Ale to ciągle zbyt mało, byśmy samodzielnie stanęli na nogi. Przed pandemią nie prosiliśmy o pomoc w utrzymaniu. Nie było u nas nigdy "na bogato" ale starczało. Dziś nie starcza na nic. Potrzebujemy Was by przetrwać." – proszą wolontariusze