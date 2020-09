Draping. Czy korzystałaś z konturowania różem? Dzięki tej technice optycznie zwęzisz twarz

Draping – o co właściwie chodzi?

Draping – jak przeprowadzić konturowanie?

1. Po nałożeniu na twarz podkładu albo kremu BB, możesz sięgnąć po róż do policzków.

2. Ciemny róż nałóż poniżej policzków, natomiast jaśniejszy na kości policzkowe.

3. Dużym pędzlem lub gąbką zblenduj oba kolory, aby nie było widać granic kolorystycznych.

4. Jaśniejszym różem omieć skronie, czoło, linię szczęki oraz podbródek.

5. Do wykończenia makijażu użyj tuszu do rzęs i kredki do brwi – draping wygląda dobrze przy delikatnych makijażach.