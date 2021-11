Droga Kamili Gębik do napisania książki "PIĘKNY E-COMMERCE. Jak sprzedawać fashion i beauty w Internecie?"

Dlaczego postawiłaś na wydanie książki w formie self-publishing?

Nigdy nie jest to łatwa decyzja. Otrzymałam propozycję wydania tej książki od dwóch największych biznesowych wydawnictw w Polsce. Mimo to podjęłam ostatecznie decyzję, aby zostać self-publisherem. Kolejną książkę, którą planuję wydać na jesień 2022 również zrealizuję w takiej formie. Na decyzję złożyło się wiele czynników. Po pierwsze chciałam nauczyć się wydać książkę sama od A do Z czyli od współpracy z ilustratorami, korektę, DTP, wypracowaniem sobie odpowiednich form promocji, zbudowaniem sklepu online itd. Chciałam aby każda decyzja związana z tym projektem należała do mnie samej. Dzięki temu uzyskuje się niezależność związaną z całym procesem – od wydania do sprzedaży. Jest to na pewno trudniejsze niż wydanie książki z wydawnictwem, ale według mnie warto "rzucić się na głęboką wodę". Postawiłam też na wysokiej jakości papier sprowadzany z Niemiec, uszlachetnienia i ilustracje personalizowane w środku. Do tego wypracowałam kanały promocji odpowiednie dla mojej grupy docelowej odbiorców.