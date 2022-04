Duet paprocki&brzozowski przedstawia: LIVING

Codzienna celebracja

Ważne, by zrozumieć i poczuć swoją zmysłowość, uwolnić emocje, doświadczając entuzjazmu i wdzięczności za to, co dzieje się wokół nas, każdego dnia. Potrzeba odrobiny obserwacji i wciśnięcia "pauzy" by nigdzie nie biec, ale po prostu ŻYĆ.