Duży kubek na herbatę czy mały? Jaką pojemność kubka do kawy lub herbaty wybrać?

500 ml, czyli kubek na dłuższe posiedzenia

Jeśli lubimy spożywać kawę lub herbatę w ciągu dnia, to z pewnością docenimy większe pojemności naczyń. Półlitrowe kubki porcelanowe to opcja idealna dla osób pracujących, które lubią popijać coś przy komputerze. Nie będzie to pojemność, która sprawi, że nasz trunek wystygnie szybciej, niż zdążymy go wypić, a zdecydowanie wystarczy jako wspomagacz do wykonywanej pracy. Duży kubek na herbatę o pojemności 500 ml to odpowiednia opcja dla osób, które po prostu lubią pić gorące trunki w większych ilościach. Dzięki temu nie będziemy wtedy musieli po kilka razy wstawiać wody na kolejną herbatę. Wystarczy zaparzyć jedną w dużym kubku i cieszyć się nią przez dłuższy czas.