Dyrektorzy warszawskich szkół dostali polecenie z Kuratorium Oświaty. Mają zbadać, ilu uczniów uczestniczy w strajku

Do naszej redakcji napisał jeden z nauczycieli szkoły średniej w Warszawie. Powiedział, że zażądano od niego tych informacji, co go mocno zdziwiło i zbulwersowało. W rozmowie z naszą redakcją przyznał, że może podać, ilu jego wychowanków nie uczestniczy w zajęciach, ale nie będzie ich inwigilował i sprawdzał, czy są na manifestacji.