Dżem z dyni. Czy wiesz, w jaki sposób cieszyć się fantastycznym smakiem dyni?

Dżem z dyni – dlaczego warto?

Dżem z dyni – jak przygotować?

Obierz dynię i usuń z niej gniazda nasienne oraz pulchną część. Następnie pokrój ją na grubsze kawałki i przełóż do garnka, do którego dodasz wodę i cukier – całość gotuj, ale raz na jakiś czas wymieszaj, aby dynia nie przywarła do dna. Dynia będzie gotowa, kiedy rozpływa się w ustach, dlatego też należy ją odpowiednio rozgotować. Sparz wrzątkiem cytryny i pomarańcze, po czym pokrój na mniejsze cząstki – usuń z nich błonę. Dodaj owoce do dyni, dopraw cynamonem, imbirem i goździkami. Dżem z dyni gotuj jeszcze na małym ogniu przez 30 minut. Do słoiczków przełóż dżem, zakręć i odstaw do góry nogami do ostygnięcia.