Dzieci Solorza boją się wydziedziczenia. "Będą mogły podjąć próbę"

Emocje związane z konfliktem w rodzinie Solorz-Żaków nie ustępują. Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja o wysłaniu przez troje dzieci miliardera: Tobiasa, Piotra i Aleksandrę maila do kadr zarządzających czterema spółkami ojca z ostrzeżeniem "przed przyjmowaniem poleceń wydawanych przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwość". J edną z takich osób ma być trzecia żona Solorza-Żaka, Justyna Kulka, której relacje z dziećmi męża mają być nieciekawe .

Dzieci Zygmunta Solorza-Żaka mają obawiać się wydziedziczenia, do którego - ich zdaniem, namawiać ma ich ojca trzecia żona, Justyna Kulka. Adwokatka i mediatorka Karolina Szulc-Nagłowska wyjaśniła jednak w rozmowie z kobieta.gazeta.pl, że wydziedziczenie nie jest prostą sprawą, a Solorz musiałby podać konkretny powód.

- Wykazując, że nie zaistniały żadne prawnie uzasadnione przesłanki do wydziedziczenia . Co więcej, samo wydziedziczenie musi być dokonane w testamencie, z wyraźnym wskazaniem przyczyn takiego kroku. W przeciwnym razie, w razie sporu, dzieci będą mogły podnieść w sądzie argumenty dotyczące bezzasadności decyzji ojca , szczególnie jeśli wydziedziczenie byłoby związane wyłącznie z decyzjami biznesowymi lub osobistymi, a nie naruszeniem obowiązków rodzinnych - wyjaśniła adwokatka.

Podkreśliła także, że żona Solorza-Żaka nie ma prawnej możliwości samodzielnego wydziedziczenia dzieci męża. - Musi to być osobista decyzja spadkodawcy, czyli osoby, która sporządza testament. Tylko sam Zygmunt Solorz, jako właściciel majątku i potencjalny spadkodawca, ma prawo zdecydować o wydziedziczeniu swoich dzieci w testamencie - oznajmiła.

