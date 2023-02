Dzień Mężczyzny - jaki prezent kupić swojemu wybrankowi?

Dość uniwersalnym, niezobowiązującym prezentem będzie zawsze zestaw kosmetyków lub akcesoriów do pielęgnacji np. zarostu w eleganckim etui. W każdym domu przyda się również zestaw narzędzi czy jakiś drobiazg do samochodu. Możesz też postawić na praktyczny przenośny dysk do komputera lub pendrive w kształcie bohatera ulubionego filmu. Dość uniwersalnym prezentem będzie fajna czapka, ciepły komin lub rękawiczki do smartfona. Choć sezon już się kończy, będą idealne na kilka kolejnych. Amatorom dobrych trunków mogą spodobać się wielorazowe eleganckie kostki/kamienie do whisky, oczywiście w komplecie z butelką 😉 Palacze będą zadowoleni z eleganckiej zapalniczki z grawerem. Eleganckich panów ucieszy krawat lub spinki do koszuli. Dla fanów sportu prezentem idealnym będą bilety na mecz ulubionej drużyny. A jeśli kompletnie nie wiesz co kupić, w większości sklepów dostępne są vouchery, dzięki którym bliski Ci mężczyzna sam wybierze sobie wymarzony prezent.