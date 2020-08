Dziennikarka Biełsatu apeluje o wsparcie dla Białorusinów. Zorganizowano wydarzenia w polskich miastach

- Zawsze fałszowano wyniki, ale tym znacząco przesadzono. Myślę, że wielu obywateli mojego kraju poczuło, że to już jest jawna kpina z nich i dlatego tak licznie wyszli demonstrować – mówi Alina Koushyk w rozmowie z WP Kobieta.

Dziennikarka nie ukrywa, że była mocno poruszona, obserwując brutalność policji. – Jest wiele rannych osób, kilkaset zatrzymano i przewieziono do tzw. miejsc izolacji czasowej. Wiem, że są już tak przepełnione, że niektórzy od razu trafiali do aresztu – opowiada nam.

Alina Koushyk pracowała do trzeciej w nocy i wie, że na długo nie zapomni wczorajszego dyżuru. – Pracowaliśmy nieustannie, ale trudno było panować nad emocjami. Nie jednej osobie popłynęły łzy z oczu, widząc, co dzieje się w naszej ojczyźnie – przyznaje.

– Obserwując odwagę i determinację tych ludzi, wierzę, że w końcu Białorusini są w stanie zmienić sytuację w kraju. To jest przełomowy moment, dlatego tak ważne jest okazanie wsparcie i solidarności z Białorusią. Zachęcam wszystkich do udziału w zgromadzeniach, które dzisiaj będą zorganizowane na terenie niektórych polskich miast, m.in. w Warszawie o 19 przed pomnikiem Kopernika, czy w Łodzi przy Pasażu Schillera. To doda im sił – podkreśla.