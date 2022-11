Dziewczynki mogą wszystko - pomysły na zabawę wolną od stereotypów

Cele kampanii LEGO

Zabawa klockami LEGO przez lata traktowana była stereotypowo - większość osób uważała, że są to zabawki dla chłopców. Tym samym uczono dziewczynki sztywnego podziału ról, który często okazywał się dla nich krzywdzący - samochody to zabawki dla chłopców, dziewczynki bawią się lalkami. Jak mówi ambasadorka kampanii "Dziewczynki mogą wszystko!" Martyna Wojciechowska, ona sama spotykała się z licznymi obostrzeniami ze strony dorosłych. Przekonywali oni, że dziewczynka nie może zostać na przykład kierowcą rajdowym. Co prawda od tego czasu społeczeństwo zaczęło powoli zmieniać sposób myślenia, jednak wciąż jest on jeszcze przesiąknięty stereotypami. Zauważyła to firma LEGO, która zaproponowała kampanię o następujących celach: