Edyta Wojtczak. Jedno zdjęcie w bluzeczce w paski na zawsze odmieniło życie skromnej dziewczyny

Edyta Wojtczak zrobiła dobre wrażenie. "Ładną ma pani buzię, ale głos bardzo dziecinny – powiedziała Dziedzic. – Trzeba go będzie obniżyć". Następne pół roku Edyta Wojtczak spędziła w malutkiej dziupli spikerskiej, z braku miejsca sadowiąc się u stóp Ireny Dziedzic i pilnie podpatrując jej pracę. "Irena jest osobą bezpardonową i była dla mnie bardzo surowa. Ale to właśnie ona wszystkiego mnie nauczyła: jak się siada przed kamerą i jak się formułuje zdania" – wspominała. Egzamin odbył się przed komisją pod przewodnictwem Adama Hanuszkiewicza, w tamtych latach głównego reżysera telewizji, do którego należała ostateczna decyzja w kwestii zatrudnienia nowej spikerki. Mimo ogromnej tremy, Edyta Wojtczak zdała egzamin. Podczas jej pierwszych dyżurów role się odwróciły: teraz to Irena Dziedzic siadała u jej stóp patrząc, czy wszystko przebiega jak należy. "Potem już rzucono mnie na głęboką wodę" – opowiadała p. Edyta. Po latach sama wprowadzi do zawodu młodsze koleżanki, m.in. Katarzynę Dowbor. "Nasza nauka trwała prawie dwa lata. Edyta dawała mi lekcje w swoim wolnym czasie, poświęcała na to długie godziny nie biorąc żadnej zapłaty" – wspominała p. Katarzyna.