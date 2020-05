Egzamin ósmoklasisty i matura w 2020 w nietypowej formie. MEN przedstawiło długo listę nowych zasad

W piątek na stronach MEN opublikowano szczegółowe wytyczne dotyczące tego, jak w 2020 roku będą wyglądały matury, egzamin gimnazjalne oraz egzaminy zawodowe. Dotyczą one między innymi konieczności zakrywania ust i nosa przez zdających, aż do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej. Ławki zostaną ustawione w co najmniej 1,5-metrowych odstępach między sobą, a przed testem zostaną dokładnie zdezynfekowane, podobnie jak krzesła oraz inne sprzęty, z których będzie korzystał zdający. Uczniowie będą musieli zaopatrzyć się we własne przybory, takie jak cyrkle, linijki oraz kalkulatory.

Przy wejściu do szkoły oraz w każdej sali egzaminacyjnej będą znajdowały się płyny do dezynfekcji, a wszystkie drzwi do budynku zostaną otwarte. Są to jednak jedynie niektóre z wytycznych obowiązujących tegorocznych maturzystów i absolwentów ósmych klas. Wszystkie zasady przystąpienia do egzaminu i wymogi dotyczące zachowania bezpieczeństwa zostały przedstawione na oficjalnej stronie MEN.