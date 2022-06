Ekologia jest dla dziecka! Jak zaprzyjaźnić najmłodszych z przyrodą?

Po pierwsze – obcowanie z naturą uwrażliwia

Wspólne dyskusje na temat środowiska to ważny krok w kierunku kształtowania właściwych postaw i wartości ekologicznych. Warto jednak pamiętać, że rozwijanie u dziecka szacunku do przyrody jest skuteczniejsze, gdy nie ograniczamy się do podawania mu samych faktów. Z tego powodu warto mówić najmłodszym o pięknie przyrody, jednocześnie pozwalając im jej doświadczać. Świetną okazją do podziwiania świata są wspólne aktywności w bliskim kontakcie z naturą – wycieczki do lasu, parku czy ogrodu. To idealne miejsca, w których można obserwować rośliny i zwierzęta, jednocześnie tłumacząc dziecku, w jaki sposób one żyją, czym się odżywiają i dlaczego są pożyteczne.