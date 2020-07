EkoWyzwanie. Mocno ograniczyły kupowanie ciuchów. Wszystkie ubrania mieszczą się na jednym wieszaku

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Anna Pięta organizowała jedne z największych targów mody polskiej. Dzisiaj jest minimalistką i zachęca do ograniczenia zakupów odzieżowych. Olga Kogutnicka wybiera ubrania z drugiej ręki i kupuje tylko to, czego naprawdę potrzebuje. Jak udało im się zminimalizować ilość ubrań w szafie? Opowiedziały w rozmowie z WP Kobieta. Przemysł modowy to drugi na świecie najbardziej szkodliwy dla środowiska przemysł. Produkcja ubrań dramatycznie wpływa na kondycję naszej planety, dlatego akcje promujące kupowanie z drugiej ręki są niezwykle potrzebne. Na szczęście coraz więcej osób nabiera świadomości, jak wygląda proces produkcji ubrań i decyduje się na poszukiwanie ubrań, które zostały już wyprodukowane i którym można nadać drugie życie. Olga Kogutnicka prowadzi w sieci profil "Jak mniej" i od jakiegoś czasu stara się nie kupować ubrań w sieciówkach. - W moim przypadku to był proces. W momencie, kiedy postanowiłam żyć bardziej świadomie, zaczęłam zgłębiać temat produkcji ubrań w sieciówkach. To nie było tak, że jednego dnia postanowiłam, że już więcej tam nic nie kupię. Najpierw zrobiłam sobie trzy miesiące bez kupowania ubrań i wtedy też mocno obniżyłam ilość ciuchów w mojej szafie. Oddałam koleżankom mnóstwo rzeczy i zostawiłam tylko te, które bardzo lubię i w których czuję się komfortowo - powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską. Połowę tekstyliów produkowanych na świecie stanowi bawełna. Aby wytworzyć jeden kilogram surowca potrzeba ok. 29 000 litrów wody, co wystarczy na mniej więcej dwie pary spodni. Natomiast jeśli chcemy z takiej bawełny wyprodukować ubrania, to poddaje się ją różnym zabiegom chemicznym, które również są szkodliwe dla środowiska. Olga znalazła inny sposób na pozyskiwanie ubrań do swojej garderoby. Najczęściej korzysta z aplikacji, w której może znaleźć ciekawe rzeczy za przystępne kwoty lub umawia się na wymiany ciuchów z koleżankami. - Ostatnio zastanawiałam się, jak podejść do sprawy, bo brakowało mi koszulki, krótkich spodenek. Finalnie skorzystałam z aplikacji, w której można kupić ubrania z drugiej ręki. To jest najłatwiejsza i najwygodniejsza opcja. Bardzo lubię też wymianki ciuchowe z koleżankami. Teraz jest pandemia i raczej się nie spotykamy, ale wcześniej raz na dwa, trzy miesiące, robiłyśmy przegląd szaf i przynosiłyśmy rzeczy do biura. Organizowała targi modowe, dzisiaj mówi o świadomych zakupach odzieżowych Ania Pięta, pomysłodawczyni i organizatorka targów mody HUSH, od prawie 3 lat nie kupuje nowych ubrań. Pewnego dnia uznała, że nie chce przykładać ręki do promocji przemysłu odzieżowego i postanowiła ograniczyć zakupy odzieżowe do minimum. To był dług proces. ZOBACZ: Czym jest slow fashion? - Kiedyś organizowałam przez 7 lat targi mody lokalnej HUSH. To była bardzo ciekawa inicjatywa, ale w pewnym momencie wypaliłam się zawodowo. Kiedy tworzyłam ten projekt chciałam pokazać ludziom, że nie muszą kupować tylko w sieciówkach, że jest wiele polskich marek tworzących w duchu slow, którym warto się przyjrzeć. Potem przyszła do mnie refleksja, że to jest za mało, że tym niczego nie zmienimy, że ta produkcja rośnie, a ludzie nie przestawiają się tylko kupują więcej. Nie chciałam przykładać ręki do produkcji ubrań bez strategii. Zaczęłam zastanawiać się, jak można mówić do ludzi o modzie w inny sposób. Wtedy sama postanowiłam, że nie będę kupować ubrań z sieciówki. Przez dwa lata liczyłam, ile udaje mi się wytrzymać. Teraz już tego nie robię. Jeśli czegoś potrzebuję, to najpierw kieruję się do lumpeksu. Przez ostatnie trzy lata nie byłam w centrum handlowym - powiedziała w rozmowie z WP Kobieta. Targi HUSH to już przeszłość. Choć Ania przyznaje, że sama lubiła kupować rzeczy od polskich projektantów i dwa razy w roku robiła duże zakupy. Zawsze jednak zwracała uwagę na jakość nabywanych rzeczy. - Myślę, że kiedy HUSH były bardzo popularne, byłam zakupoholiczką. Największe zakupy robiłam dwa razy w roku właśnie na targach. Lubię takie powiedzenie, że 1 zł to jeden głos, czyli głosujesz za tym, co kupujesz. Wydawałam pieniądze u ludzi, których znam. Odkładałam sobie określoną kwotę i mogłam sobie kupić np. torebkę od polskiej marki za 1000 zł. Wiedziałam, że to dobra inwestycja i świetna jakość. Nigdy nie byłam zakupoholiczką sieciówkową. W zasadzie od początku istnienia lumpeksów w Polsce, ubierałam się tam. Moja mama nauczyła mnie tego, że możesz połączyć coś od projektantka, coś z lumpeksu i wyglądasz świetnie. Część swoich rzeczy też przerabiam, jeśli uznam, że warto - dodaje. Zarówno Olga, jak i Pięta podkreślają, że nie ulegają chwilowym zachciankom, a ich zakupy są bardzo przemyślane. Świetnie czują się też z tym, że ich szafa nie pęka w szwach. - Raczej nie ulegam chwilowym zachciankom. Specjalnie unikam galerii handlowych i rzadko tam chodzę. Wiem, że jak coś zobaczę, to włączy mi się w głowie trybik i będę chciała coś kupić. Mam świadomość, jak działają reklamy. Zrobiłam sobie listę rzeczy, które chcę mieć w swojej szafie, taką garderobę kapsułową. Większość z tych rzeczy już mam, ale jeśli czegoś mi brakuje, to szukam z drugiej ręki - mówi Olga. - Dzisiaj wszystkie moje rzeczy mieszczą się na jednym wieszaku z IKEI. Myślę, że to są w sumie 2,5 torby ubrań. Kupuję tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebuję. Jeśli miałabym określić to czasowo to zakupy ubraniowe robię raz na kilka miesięcy. I mówimy o drugim obiegu. Nie doskwiera mi mój minimalizm. Różne zjawiska w popkulturze jak np. wielka szafa Carrie Bradshow w "Seksie w wielkim mieście", przyczyniły się do tego, że sporo osób myśli, że trzeba mieć dużo ciuchów, że zakupy nas pocieszają itd. To jest perspektywa narzucona nam przez komercyjne życie. Wszędzie otaczają nas sklepy i reklamy. Przez pierwsze dwa miesiące miałam tak, że wiele rzeczy mnie kusiło, ale to było chwilowe. Jeśli ktoś czuje, że potrzebuje zakupów na poprawę humoru, to może powinien się do kogoś przytulić, bo to pomoże pewnie dużo bardziej - mówi Pięta. Ania ma też kilka tricków, które pozwalają jej na rozsądne i świadome zakupy. - Po dwóch latach widzę, że mózg da się oszukać. Kilka razy zrobiłam tak, że schowałam do walizki rzeczy, które mi się znudziły i otworzyłam je po jakimś czasie. Okazuje się, że mój mózg cieszy się jak na nowe. Ważne, żeby przed zakupami sobie zadać kilka pytań: czy jest mi to potrzebne? Czy będę miała do czego to nosić? Czy to będzie pasowało do innych rzeczy z mojej garderoby? Czy ja nie mogę tego pożyczyć od koleżanki? Czy materiał jest jakościowy? Czy dana rzecz jest ponadczasowa? My nie pozwalamy ubraniom się zestarzeć i ciągle kupujemy nowe. Te ubrania nie znikają magicznie. Cały czas jesteśmy w pędzie kupowania. Sieciówki mają wieczną nadprodukcję. Wpadliśmy w system fast fashion, czyli 40. kolekcji rocznie. A rok ma 54 tygodnie. To mnie przeraża i dlatego powiedziałam "stop". Badania pokazują, że gdybyśmy teraz przestali produkować ciuchy, to tych które zostały już wyprodukowane starczyłoby dla wszystkich na kolejne 12 lat. Przemysł odzieżowy szkodzi środowisku W 2017 r. organizacja Ellen MacArthur Foundation opublikowała raport, z którego wynika, że przy produkcji ubrań emituje się rocznie ponad 1,2 mld ton gazów cieplarnianych – więcej niż cały transport wodny i lotniczy razem wzięte. Z tego samego raportu wynika, że statystycznie co sekundę na wysypisko lub do spalarni śmieci trafia ciężarówka wypełniona odzieżą. Często ubrania produkowane są ze szkodliwych dla środowiska substancji takich jak akryl, poliester, czy nylon. Te materiały produkowane są m.in. z ropy naftowej i rozkładają się setki lat. Poza tym do oceanu trafiają miliony sztucznych mikrowłókien.