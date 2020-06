Elegancja bez sukienki. Letnie spodnie na ciepłe dni

Co roku, gdy przychodzą letnie dni, rzucamy się w wir zakupów. Zwykle do naszego koszyka trafiają sandały, kwieciste sukienki i etniczna biżuteria. Jeżeli dawno nie było okazji, aby pobuszować po sklepach, pora nadrobić internetowe zaległości. Okazuje się, że uwielbiane przez nas sukienki z motywem florystycznym znalazły się w jednym szeregu ze spodniami. Zobaczcie, jakie kroje są teraz najmodniejsze?

Jeansy typu flare – powrót do lat 70.

Jeśli chodzi o stylizacje, denimowe spodnie z rozszerzanymi nogawkami doskonale wyglądają w połączeniu z rzeczami typu basic, czyli prostymi podkoszulkami. Pasują do kraciastych koszul z podwiniętymi rękawami i koszul w stylu vintage, wpuszczanych do środka. Świetnie wyglądają również w zestawieniu z kuszącą bluzką odsłaniającą pępek. Wszelkie dodatki to już kwestia smaku, ale warto zainwestować w bransoletki z drobnymi koralikami w stylu boho, a także buty na koturnach i słomiane torebki. Tego lata era wodnika znów wraca!

Garniturowe szorty nie tylko na wybiegu

Bermudy możemy zestawić z wieloma rzeczami, które mamy w szafie, np. z oversize’ową koszulką w stonowanym kolorze. Czarne, materiałowe lub skórzane szorty najchętniej łączą się z klasyczną, białą koszulą, a beżowe z akcentami w stylu safari. Do bermudów będzie oczywiście pasować marynarka, choć nie musi być dopasowana kolorystycznie. Tego typu spodnie nosimy do sandałów na szpilce oraz loafersów. Hitem tego lata będą przede wszystkim szorty tuż przed kolano w piaskowym kolorze.

Klasyczny jeans z koszulką i sneackersami

Jeżeli chcemy wyglądać bardziej oficjalnie, proste jeansy możemy zestawić również z marynarką. Takie duet zawsze wygląda świetnie, a do tego wyszczupla. A wybierając się nad jezioro, jasne jeansy połączmy z koszulką w paski. Nie od dziś wiadomo, że styl marynistyczny zawsze sprawdza się w letnim sezonie. Tylko nie zapomnijmy założyć wygodnych butów – na kołyszącej się łódce to absolutny must have!