Elegancja marmuru i ekspresyjna zieleń w klimacie Art Déco

TU_inspiruje. Luksus niewymuszony

Różnorodność poszczególnych elementów w kolekcji Sophisticated Macieja Zienia zachęca do stworzenia własnej definicji tego stylu. To propozycja, która przypadnie do gustu osobom ceniącym klasyczne aranżacje, oparte na ponadczasowej urodzie marmuru, ale także dla tych, którzy we wnętrzu stawiają na detal i dekoracje. W obu przypadkach efektem będzie wytworna i zjawiskowa przestrzeń.