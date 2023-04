Elektrownia Powiśle budzi się na wiosnę

Kwiaty są nie tylko motywem przewodnim kampanii, ale też deseniem obecnym w kolekcjach m.in. Just Paul. Kolorowe sukienki z najnowszego dropu marki już zaskarbiły sobie sympatię fanek kobiecych krojów i wzorów uszytych ze zwiewnych materiałów. Kolor dodający energię wyróżniają się natomiast w wiosennych propozycjach PAPROCKI BRZOZOWSKI, a towarzyszą mu wysokogatunkowe tkaniny czy dodatki ze strusich piór. Jak mówią projektanci "stworzyliśmy kolekcję zainspirowaną kobiecą siłą" – widać to między innymi w krojach dominujących w tym sezonie damskich garniturów. Dla fanów ponadczasowej elegancji marka Elementy przygotowała klasyki w nowej odsłonie – np. trencz Ingrid, wykończony wiązaniami rękawów i zintegrowanym z płaszczem paskiem. Każdą z wiosennych stylizacji można też uzupełnić na co najmniej dwa sposoby – wybierając skórzane półbuty marki Balagan lub na sportowo, np. dzięki dostępnym w sklepie Run Colors butom New Balance 530.