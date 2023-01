Eliksir młodości w kosmetykach. Poznaj wyjątkowe działanie retinolu

– Kwas hialuronowy jest jednym z podstawowych składników aktywnych każdej pielęgnacji anti-aging. Występuje on fizjologicznie w naszym organizmie od urodzenia, ale niestety, z wiekiem jego poziom spada. Jego główne działanie to ogromna zdolność wiązania wody w skórze właściwej. Przy systematycznym stosowaniu dba o prawidłowe nawilżenie skóry, redukuje zmarszczki i przywraca jej blask. Witamina Cg, czyli pochodna witaminy C jest silnym antyoksydantem. Dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym zwiększa działanie ochronne kosmetyków z filtrami przeciwsłonecznymi. Ta postać witaminy C pomaga rozświetlić skórę oraz widocznie wyrównać jej koloryt. Jest także często stosowana w produktach przeznaczonych do pielęgnacji anti-aging, skupiającej się na profilaktyce przeciwzmarszczkowej – wyjaśnia ekspertka.