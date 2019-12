Elżbieta II na otwarciu Parlamentu. Porzuciła koronę na rzecz kapelusza

W Londynie Elżbieta II wzięła udział w otwarciu Parlamentu. Jak co roku wydarzenie odbyło się z zachowaniem symboliki i tradycji Zjednoczonego Królestwa. Nie zgadzała się tylko jedna rzecz, a mianowicie... strój królowej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Królowa Elżbieta II na otwarciu Parlamentu (Getty Images)

W czwartek 19 grudnia królowa otworzyła parlament, zostawiając w domu swoje klejnoty i formalne szaty. Z powodu ostatnich wyborów parlamentarnych brakowało przepychu i ceremonii. Sięga ona XVI wieku i zwykle odbywa się w listopadzie lub bezpośrednio po wyborach powszechnych. Skromna wersja tego historycznego wydarzenia wynikała z faktu, że ostatnie wybory odbyły się blisko świąt Bożego Narodzenia, kiedy to królowa opuszcza Londyn, by być w swoim rodzinnym domu Sandringham, aż do początku lutego.

Królowa Elżbieta II nie włożyła korony Elżbieta II porzuciła państwową szatę - ciężką, 18-metrową, szkarłatną aksamitną pelerynę, która waży ponad 6 kg, na rzecz dzianinowej sukienki i dopasowanego kapelusza. Były one utrzymane w królewskim błękicie z delikatną kratkę. Podobnie ubrana była w 2017 r., kiedy otwarcie Parlamentu również uległo opóźnieniu z powodu wyborów powszechnych.

Monarchini zdecydowała się również nie wkładać historycznej Cesarskiej Korony Państwowej. Zamiast tego została umieszczona przed nią. Korona, która symbolizuje suwerenność monarchy, była noszona przez królową przy prawie każdym otwarciu Parlamentu od czasu jej panowania. Kolejną zaskakującą rzeczą było to, że do izby przyjechała samochodem, a nie karocą królewską.

(( repositoryphoto https://d.wpimg.pl/430234595--861573885/krolowa-elzbieta-ii.jpg The State Opening of Parliament.

The Queen and Prince Charles proceed through the Royal Gallery on their way to the Lord's Chamber.

Picture by Jack Hill

19 December 2019. #source=Getty Images# #size=6720x4480# #mediaID=2462830# ))

(( repositoryphoto https://d.wpimg.pl/65360136-1557636076/elzbieta-ii.jpg The State Opening of Parliament.

The Queen and Prince Charles proceed through the Royal Gallery on their way to the Lord's Chamber.

Picture by Jack Hill

19 December 2019. #source=Getty Images# #size=3974x2649# #mediaID=2462831# ))

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl