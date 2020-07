WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Emigracja powyborcza. Czy Polacy będą uciekać z kraju? Jak po każdym ogłoszeniu wyników wyborów, tak i teraz, w mediach społecznościowych pojawiło się wiele deklaracji o wyjeździe z Polski. Dla niektórych to tylko puste słowa jednak są też tacy, którzy spakowali walizki. – Prowadzę w Poznaniu swoją firmę i szlag mnie trafia, gdy widzę, na co idą moje podatki. Kogo utrzymuję w Polsce za moje ciężko zarobione pieniądze. Nie chcę żyć w kraju, w którym ludźmi się pomiata. Ja zwyczajnie boję się żyć w Polsce – argumentowała Anna. Specjaliści wyjaśniają, czy rządzący mogą obawiać się emigracji młodych Polaków. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wybory 2020. Czy grozi nam wielka migracja? (123RF) Monika Narberciak właśnie pakuje walizki i czeka na swój lot na Islandię. Twierdzi, że wynik wyborów przeważył szalę, teraz już się nie waha i mówi wprost, że do takiej ojczyzny wracać nie zamierza. – W czasie pandemii wiele rzeczy zrozumiałam i zaczęło się moje wkurzenie – opowiada w rozmowie z WP Kobieta. 24-latka, jak twierdzi, gdy straciła pracę w gastronomii i najbardziej potrzebowała pomocy od rządu, "dostała obniżkę w sklepach na musztardę i zupki chińskie". – Zostałam bez pracy, bez dochodów, bez grosza przy duszy. Na szczęście zamieszkałam u mamy, ona mnie utrzymywała, bo przez 2 miesiące nie mogłam znaleźć żadnej pracy – opowiada. – I tu pojawia się moje pytanie. Gdzie jakakolwiek pomoc dla mnie? Chociaż mały gest? Nikt mi nie pomógł ze strony rządu, a ucieszyłabym się nawet z bonu na żywność – mówi. Jarosław Kaczyński chce wzmocnić pozycję kobiet na rynku pracy. Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene: To zasłona dymna Dziewczyna uważa, że wsparcie ze strony rządzących otrzymali nie ci, którzy powinni. – Mój znajomy, który prowadzi sklep spożywczy, w czasie pandemii podwoił swoje obroty i dostał jeszcze 5 tys. zapomogi w tym trudnym czasie. A ja? Rodziny z dziećmi dostają bony, a młodzi, którzy zostali bez pracy? Mnie wspierała rodzina, a co jeśli musiałabym płacić za mieszkanie, kupić sobie jedzenie, albo zapłacić ratę za aparat ortodontyczny? Widzę, jak osoby z mojego miasta dostają po 2,5 tys. zł. na dzieci, a osoby, które nie mogą znaleźć pracy, nie dostały nic – wymienia wzburzona. Do tej pory Monika myślała o wyjeździe na 2-3 lata, teraz zastanawia się, czy kiedykolwiek wróci. – Mam gdzieś tańsze podpaski czy tampony, skoro muszę płacić fortunę za jedzenie, a prawa kobiet nie są respektowane w tym kraju. Nie wyobrażam sobie, żeby jeden mężczyzna miał decydować o naszych ciałach – dodaje. Czy po wygranej Trzaskowskiego jej decyzja byłaby inna? – Raczej nie, ale miałabym motywację, żeby zarobić pieniądze i wrócić, prawdopodobnie do lepszej Polski, do najbliższych. Miałabym podstawy, żeby myśleć o założeniu własnej rodziny tu, w Polsce, ale młodzi nie dostają żadnej pomocy na start – mówi. Na pytanie, czego młodym Polakom najbardziej brakuje, odpowiada krótko: wsparcia. – Brakuje bezinteresownej pomocy. Nie potrzebuję logiki "zrobisz sobie dziecko, to ci pomożemy". Brakuje mi prezydenta, który właśnie wychodzi z jakimś słowem do młodych. Brakuje mi większej swobody, tego, aby ktoś nas wysłuchał. Dla młodych Polaków ważna jest stabilizacja. A mnie najwyżej stać na wynajęcie kawalerki albo kredyt na 30 lat. Mnie najbardziej brakuje też uczciwości – puentuje. Specjaliści uspokajają Prof. dr hab. Michał Wenzel mówi jasno, że deklaracje o wyprowadzce z kraju po przegranych wyborach powinniśmy brać z przymrużeniem oka. Oczywiście są tacy, którym przegrana ich kandydata przeleje czarę goryczy, ale zdecydowana większość na wyprowadzkę decyduje się ze względów ekonomicznych, a nie politycznych. – O tym, czy młodzi ludzie wyjeżdżają, decyduje popyt i podaż na rynku pracy. Młodzi, którzy emigrują, zazwyczaj zatrudniają się w branżach, które teraz są dotknięte największym kryzysem. Więc wyjazd w tym momencie może okazać się nieopłacalny – naświetla sytuacje. Zdanie swojego przedmówcy potwierdza również socjolożka Agnieszka Kwiatkowska z Uniwersytetu SWPS, która zauważa, że imigrantów ze względu na atmosferę polityczną w kraju jest niewielu, za to możemy zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania polityką wśród młodych ludzi. - Mamy zaskakującą sytuację, w której młodzi ruszyli do urn. Prawie 65 proc. osób w przedziale 18-29 lat oddało swój głos w wyborach prezydenckich, pokazując, że starają się aktywnie uczestniczyć w polityce. To są setki tysięcy osób, których nie widzieliśmy od lat. Dlatego możemy zaryzykować stwierdzenie, że nie tylko narzekamy i nie wyjeżdżamy, ale teraz również działamy i zostajemy w kraju. Moim zdaniem ta frekwencja świadczy o tym, że młodzi zrozumieli, że nawet jeśli nie interesują się polityką, to polityka interesuje się nimi – zauważa specjalistka. Dla córki Anna Kostrzewa podobnie jak Monika pomyślała pierwszy raz o wyprowadzce z kraju kilka lat temu. Tę myśl w niej zapoczątkował projekt zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Teraz, po przegranej jej kandydata, nie ma już wątpliwości. 43-latka właśnie zamyka swoją firmę, którą prowadziła w Poznaniu i przenosi się na Maltę. Robi to nie tylko dla siebie, ale i dla swojej córki. – Chcę jej otworzyć "drzwi" do lepszego świata, ułatwić to. Pragnę dla mojej córki bezpiecznego, dobrego miejsca do życia. Gdzie będzie mogła pracować i się rozwijać. W Polsce nie widzę dla niej szans. Ale ostatecznie to ona zdecyduje. Jest mądra, młodą kobietą i wiem, że wybierze dobrze – zapewnia. Dobro córki nie było jednak jedyną motywacją. Anna mówi wprost, że w swojej ojczyźnie czuje się jak intruz, a już na pewno nie czuje się bezpiecznie. – Nagonka polityków na mniejszości, szczucie, lejącą się nienawiść z mediów publicznych. I ja, i córka jesteśmy LGBTQ i czujemy się w Polsce intruzami. Boję się iść ulicą z moją narzeczoną za rękę. Rozrywa mnie na kawałki, kiedy rząd wprowadza strefy wolne od LGBTQ, kiedy słyszę, że nie jestem człowiekiem, tylko jakąś ideologią – wymienia. – Prowadzę w Poznaniu swoją firmę i szlag mnie trafia, gdy widzę, na co idą moje podatki. Kogo utrzymuję w Polsce za moje ciężko zarobione pieniądze. Nie chcę żyć w kraju, w którym ludźmi się pomiata. Lekarze, nauczyciele to są zawody, które powinny być najlepiej opłacane. Boję się żyć w kraju, w którym nie będę mogła liczyć na dobrą opiekę medyczną, a młodsza już nie będę. Nie wiem, co wydarzy się w najbliższych latach pod prezydenturą Dudy. Ja zwyczajnie boję się żyć w Polsce – wyznaje. Decyzja o przeprowadzce zapadła w poniedziałek. Anna dopina formalności związane z zamknięciem działalności, podjęła też kroki, by otworzyć swój biznes na Malcie. – Marzyłyśmy z narzeczoną o tym, aby w ciągu najbliższych dwóch lat kupić dom w Polsce, na wsi i tu już zostać. Ale wczoraj klamka zapadła. To ja przenoszę firmę na Maltę i w ciągu roku się przeprowadzam. Wykonujemy już szybkie ruchy - zamknięcie firmy, otwarcie jej na Malcie, sprzedaż lub wynajem mieszkania w Poznaniu, przygotowanie zwierząt do transportu. Jest trochę pracy, ale chcę lepszej przyszłości dla mnie i mojej rodziny – zapewnia. 43-latka przyznała, że gdyby Rafał Trzaskowski wygrał, to miałaby nadzieję. – Po wygranej Trzaskowskiego chciałyśmy zostać w Polsce. Moja narzeczona chciała tu rozwijać swoją firmę, ja swoją. Miałyśmy plany na rozwijanie jeszcze innej działalności. Jesteśmy kreatywne i jeszcze nam się chce. Mamy wiele pomysłów i ogromną chęć do pracy i rozwoju. Chciałyśmy tu żyć, pracować i płacić podatki. Ale teraz wiem, że będzie mi brakować w ojczyźnie spokoju, dobrej opieki medycznej i zwyczajnego wsparcia. Wiem, że nie mam co liczyć na działania na rzecz równości. Zamiast rozwijać się, żyje w ciągłym lęku, co jeszcze chce mi zabrać rząd – kończy. Czy coś przekonałoby ją do pozostania w kraju? – To raczej niemożliwe. Nie obniżą podatków. Nadal będę tyrać na tych, którym nie chce się pracować. Prezydentura Trzaskowskiego dawała nadzieję, że coś zacznie się zmieniać. Nie wierzę temu rządowi, czuję się tu zagrożona i żadne decyzje tego rządu mnie nie powstrzymają. A Pani Witek właśnie odwołała posiedzenie komisji zdrowia, gdzie miała być rozpatrywana ustawa PAD o funduszu medycznym. Tak więc nic nie zmieni już mojej decyzji – twierdzi. – Trzeba zaznaczyć, że po wygranej Andrzeja Dudy sytuacja się nie zmieni. Protesty będą się pogłębiać i śruba będzie dokręcana, ale to nie będzie drastyczny skok. To można porównać z gotowaniem żaby. Jeśli wrzucimy ją do wrzątku, to ucieknie, ale jeśli będziemy stopniowo zwiększać ogień, to nawet nie zauważy, kiedy zrobi się gorąco. My teraz jesteśmy w tej podgrzewanej wodzie – zaznacza socjolog Michał Wenzel z Uniwersytetu SWPS.