Emily Ratajkowski pokazała jak ubiera choinkę. Uwagę skradł jej pies

Emily Ratajkowski zazwyczaj w mediach społecznościowych publikuje fotografie w kostiumach kąpielowych, bądź bikini. Tym razem zrobiła wyjątek i z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia zapozowała przy choince

Przywykliśmy do zdjęć Emily Ratajkowski , która ochoczo prezentuje swoje ciało. Nic dziwnego skoro uważana jest za jedną z najpiękniejszych modelek. My również jesteśmy fankami zarówno jej urody, jak i przedsiębiorczości. Bowiem prowadzi własną markę. Kobiety pożądają by mieć kostiumy od Inamorata. Tym razem ulubienica świata mody zrobiła wyjątek i pokazała rodzinne zdjęcie.

Emily Ratajkowski przygotowuje mieszkanie na święta

Na swoim instagramowym koncie pokazała zdjęcie, na którym ubiera choinkę. Na razie widzimy tylko lampki, więc czekamy na efekt końcowy. Oprócz tego Emily Ratajkowski włożyła swojemu psu kraciastą czapkę. "Jak bardzo Colombo nienawidzi swojego kapelusza w skali 1-10?" - zapytała fanów. Patrząc na jego pysk raczej nie jest zadowolony z pomysłu właścicielki. Internauci ochoczo zaczęli odpowiadać. "Powiem 6, ale wygląda na to, że on po prostu do zdjęcia tak się zachowuje, a potajemnie to uwielbia!" - zażartował jeden z użytkowników Instagrama. "11", "100", "1000", "20" - komentowały kolejne osoby.