Energia do walki ze zmarszczkami z nową linią NIVEA Q10 ENEGRY!

"100% identyczny jak w skórze Koenzym Q10 oraz witaminy C i E są ważną częścią własnej, samoregenerującej się sieci antyoksydacyjnej komórek skóry. Badania przeprowadzone przez NIVEA wykazały, że połączenie tych trzech przeciwutleniaczy jeszcze skuteczniej dezaktywuje szkodliwe wolne rodniki. Każda z tych substancji należy do znanych i silnych antyutleniaczy, ale ich połączenie w odpowiednich stężeniach znacznie wzmacnia ich działanie – wykorzystano tu zjawisko synergii. Ich potrójna siła działa na skórę nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz chroniąc kluczowe elementy komórek skóry: błony komórkowe, mitochondria i cytoplazmę. Dodatkową korzyścią, jaką osiągnięto przez dodanie w nowej linii NIVEA Q10 Energy witaminy E w dużym stężeniu to jej zdolność do stabilizacji witaminy C i na odwrót. Takie połączenie, wraz z Koenzymem Q10, to prawdziwy energetyczny koktajl i kompleksowa tarcza dla młodej skóry" – mówi dr n. med. Magdalena Łuczkowska, dermatolog i ekspert NIVEA.