Enjoy Life – nowa kolekcja marki answear.LAB

"Styczeń to często miesiąc zmian, przypływu nowej energii i chęci do działania. To też czas noworocznych postanowień. answear.LAB w nowym roku chce dalej inspirować wszystkie kobiety, by czerpały z życia jak najwięcej. Magia tkwi w każdej sekundzie, nawet tej mroźnej. Dlatego by nie tracić żadnej z nich, stworzyliśmy kolekcję Enjoy Life, która ma zapewnić komfort, ciepło i modny wygląd w każdych warunkach- na mieście i stoku." – mówi Agnieszka Korsak, dyrektorka marki answear.LAB.