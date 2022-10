Enzymatyczna rewolucja w pielęgnacji skóry twarzy, ciała i włosów

Stosując kosmetyki z ich zawartością dajesz skórze to, co najlepsze: nieograniczony dostęp do składników aktywnych, ułatwiasz "oddychanie", poprawiasz mikrokrążenie, a przy okazji zmniejszasz ryzyko powstawania zaskórników i zmian trądzikowych. Delikatne złuszczanie jest też ważnym krokiem do odzyskania gładkości, promienności i poprawy nawilżenia. Ułatwia niwelowanie niedoskonałości skóry i przebarwień. Złuszczanie enzymami to niezwykle precyzyjny i delikatny sposób usuwania martwego naskórka w zaciszu własnej łazienki.