Ewa Wachowicz w białej sukience na lato. Trudno uwierzyć w to, ile ma lat

Ewa Wachowicz jest obecna w polskim show-biznesie od niemal 30 lat. Choć tytuł Miss Polonia zdobyła w 1992 roku, to wciąż nie traci popularności. Co ciekawe, pomimo upływu czasu jej figura wciąż wspaniale się prezentuje, a gwiazda zachwyca wyglądem. Patrząc na jej ostatnie zdjęcie na Instagramie trudno uwierzyć w to, ile ma lat.

Ewa Wachowicz w białej sukience na lato (East News)