Eye Love U!, czyli recepta na zmarszczki pod oczami.

O tym, że oczy mówią więcej niż słowa, wiemy doskonale… Widać w nich radość, smutek, tęsknotę, całą paletę emocji, ale również upływający czas. Skóra z wiekiem traci elastyczność oraz osłabieniu ulega jej zdolność regeneracji. To naturalny proces, ale stosując odpowiednią pielęgnację, jesteśmy w stanie znacząco go opóźnić. Odpowiednia ilość snu, picie dużej ilości wody, delikatne pobudzanie skóry masażami oraz stosowanie kosmetyków bogatych w naturalne składniki aktywne, to klucz do pięknej, młodej i gładkiej skóry na długo.

Dlaczego skóra pod oczami traci jędrność?

Skóra pod oczami i na powiekach jest dużo cieńsza niż na pozostałej części twarzy (ma tylko nieco ponad pół milimetra), ponadto jest pozbawiona tkanki tłuszczowej. Przez to jest bardziej podatna na podrażnienia, utratę nawilżenia oraz pojawianie się zmarszczek mimicznych. Dodajmy do tego pielęgnacyjne grzechy, jak: niedokładne zmywanie makijażu, używanie płatków kosmetycznych i częste pocieranie skóry, zapominanie o filtrach UV, zbyt małe ilości wypijanej wody, niewielka ilość snu, można długo wymieniać. Niestety skutkują tym, że skóra pod oczami szybciej traci jędrność, elastyczność, osłabia się jej zdolność regeneracji i pojawiają się zmarszczki mimiczne. Dlatego tak ważna jest pielęgnacja prewencyjna. Jeśli jednak zmarszczki już się pojawiły, warto postawić na skuteczne preparaty o podwójnym działaniu - widocznym gołym okiem kilka minut po aplikacji oraz regenerującym przy regularnym stosowaniu. Dokładnie tak działa nowość marki Be The Sky Girl - przeciwzmarszczkowy krem pod oczy Eye Love U!. W krótkim czasie wizualnie wygładza zmarszczki oraz podnosi odporność skóry na negatywne działanie czynników środowiskowych przy dłuższym stosowaniu.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Botox bez strzykawki albo “żelazko” na zmarszczki...

Krem pod oczy Eye Love U! to bardzo innowacyjny kosmetyk o bogatym wnętrzu. Za efekt wygładzenia zmarszczek, widoczny gołym okiem, odpowiada neuropeptyd - Argireline Amplified, który działa jak botoks, ale bez strzykawki. Składnik ten osłabia skurcz mięśni mimicznych twarzy, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko występowania zmarszczek. To właśnie on odpowiada za tzw. “efekt wow!’. Po nałożeniu wystarczy odczekać ok. 15 minut, aby zauważyć, że drobne zmarszczki wyraźnie się spłyciły, stosowany przez ok. miesiąc sprawia, że efekty kuracji pogłębiają się i utrzymują. Skóra odzyskuje jędrność i elastyczność, spłycają się zmarszczki. “Skóra zrobiła się napięta, wygładzona, rozjaśniona. Naprawdę efekt niesamowity, lepszy od jakiegokolwiek innego kremu używanego do tej pory! :) I nie jest to tylko komplement, ale stwierdzenie faktu.” - wspomina Ewa, która miała okazję testować kosmetyk.

Zawarte w Eye Love U! naturalne najwyższej jakości oleje awokado oraz z pestek śliwki, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe odbudowują płaszcz lipidowy skóry. To poprawia jej odporność na negatywne oddziaływanie czynników środowiskowych jak suche powietrze, zanieczyszczenia itp. W połączeniu z działaniem wspomnianego już peptydu stanowią kompleksową pielęgnację przeciwzmarszczkową przeznaczoną do delikatnej skóry pod oczami.

W kremie zostały zawarte silne ekstrakty kwiatów jaśminu, głogu i śliwki kakadu, zawierające dużą dawkę witaminy C, aby redukować cienie i worki pod oczami, które są obecnie zmorą wielu kobiet. Efekt rozjaśnienia i poprawy konturu oka został dodatkowo wsparty działaniem innowacyjnego enzymu probiotycznego (Bacillus Ferment). “Krem naprawdę spełnił moje oczekiwania, ostatnio mało sypiam i wory pod oczami były straszne (proszę mi wierzyć na słowo, bo niestety zdjęć przed i po nie zrobiłam) Worki zniknęły prawie całkowicie i to w krótkim czasie stosowania.” - dzieli się swoimi spostrzeżeniami Basia, która używała kremu. Warto podkreślić, że witamina C, zawarta w kosmetyku, nie wpływa negatywnie na działanie innych składników, bo nie zmienia kwasowości kosmetyku.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

Sekret tkwi w… konsystencji

Tajemnica idealnego kremu pod oczy tkwi nie tylko w jego działaniu, ale również, a może przede wszystkim w konsystencji. I właśnie za konsystencję polubiła go Zuza - “Krem ma bardzo lekką, nietłustą konsystencję, a robi świetną robotę.” Kosmetyk powinien dobrze wchłaniać się w skórę, współgrać z makijażem, pozostawiać uczucie nawilżenia bez tłustej warstwy. Krem pod oczy Eye Love U!, dzięki unikalnemu połączeniu składników - skwalenu roślinnego, naturalnego emolientu z oliwy oraz ekstraktu z chlorelli ujednolica powierzchnię skóry, tworząc tzw. “efekt blur”. Corneosticker (bo tak się nazywa ten składnik) zatrzymuje nawilżenie wewnątrz naskórka (zapobiega utracie wody przez naskórek). To bardzo istotne, bo skóra, która jest odpowiednio nawilżona od środka, jest mniej podatna na działanie czynników środowiskowych.

Idealna konsystencja i działanie potrzebują odpowiedniej oprawy, dlatego, aby było higienicznie (skóra w okolicach oczu jest często bardzo wrażliwa), wygodnie i aby składniki aktywne były w każdej porcji kosmetyku, przeciwzmarszczkowy krem pod oczy Eye Love You został zamknięty w opakowaniu airless.