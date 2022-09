Eyelinery – w pędzelku czy w pisaku i jak je używać?

Eyelinery, niezależnie od ich rodzaju i formy, to kosmetyki służące do wykonywania spektakularnych kresek, które są jednym z najbardziej charakterystycznych makijażowych trendów utrzymujących się w modzie od lat. Co prawda w kolejnych sezonach zmienia się preferowany kształt czy kolor kresek, jednak w każdym przypadku niezbędnym produktem do ich wykonania pozostaje dobry eyeliner. Obecnie na rynku do wyboru jest kilka rodzajów takich kosmetyków. To m.in. eyeliner w pędzelku, eyeliner w pisaku oraz eyeliner w żelu. Jak ich używać?