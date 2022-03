FaceBoom z nową linią rozpieszczających zmysły kosmetyków Skin Harmony

Skin Harmony to seria kosmetyków do kompleksowej pielęgnacji cery odwodnionej, suchej i mieszanej z oznakami podrażnienia oraz zmęczenia. Inspirowana zasadą harmonii między umysłem, duszą i ciałem linia Skin Harmony przeznaczona jest do holistycznej pielęgnacji i rozpieszczania zmysłów, aby poprawić nastrój i zapewnić równowagę oraz zdrowy wygląd.