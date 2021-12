Farba do włosów brąz – wybór dla porcelanowej cery

Farba do włosów brąz to zdecydowanie produkt, który co roku zdobywa szczególną popularność w okresie jesienno-zimowym – zarówno ciepłe, jak i chłodne brązy cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pań, które właśnie o tej porze roku decydują się na metamorfozę czy po prostu odświeżenie swojej aktualnej fryzury. Jak jednak wiadomo, żeby koloryzacja rzeczywiście była udana, odcień farby powinien być dopasowany m.in. do typu urody, z czego najważniejszym kryterium jest karnacja. Na jaki brąz powinny się zatem zdecydować posiadaczki bardzo jasnej, wręcz porcelanowej cery?