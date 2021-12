Festive Looks, czyli najlepsze stylizacje na sezon świąteczny z nowej kampanii MODIVO

To już ten czas! Sezon poprzedzających święta przyjęć w gronie znajomych i przyjaciół ruszył pełną parą. To wyjątkowy czas w roku kiedy możemy zobaczyć wszystkich naszych bliskich i spędzić piękne, jedyne w swoim rodzaju chwile w ich towarzystwie. Ale to również czas na formalne i eleganckie stylizacje zgodne z bardziej zobowiązującym charakterem przedświątecznych spotkań. Propozycje gotowych looków na holiday season MODIVO przedstawia w specjalnej, świątecznej kampanii. Jedno jest pewne - te Święta, nawet jeśli w mniejszym gronie niż zazwyczaj, spędzimy w stylu bling bling.