Festiwal Kultur w Gdyni – gdzie równość i tolerancja spotykają się ze sztuką

Jak niezmiennie pokazuje nam historia, niezależnie od sytuacji politycznej, gospodarczej czy społecznej, kultura jest tym, co spaja ze sobą narody. Pozwala spojrzeć na świat szerzej i z perspektywy innej niż nasza własna. Festiwal Kultur Świata Globaltica powstał właśnie po to, aby zbliżać do siebie ludzi poprzez budowanie w nich zrozumienia dla obcych nam tradycji, kultur i obyczajów. Muzyka natomiast jest tego rodzaju medium, które trafia do nawet najbardziej opornych na to działanie serc.