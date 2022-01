Focus na oko. Sprawdzamy trendy makijażowe 2022

Niewidzialne usta

Urodowi prognostycy mówią jasno: w sezonie wiosennym 2022 rządzić będą invisi-lips, czyli "niewidzialne usta". Nazwa tego trendu to kompilacja słów: "invisible" oraz "lips" – w naszym języku oznacza to po prostu usta, których nie widać. Dlaczego? Ponieważ są one nieodłączną częścią naszej skóry i nie muszą wyróżniać na jej tle.