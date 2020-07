WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Artykuł Sponsorowany 1 godzinę temu Food cosmetics. 8 pomysłów na naturalne kosmetyki bez wychodzenia z domu „Food cosmetics” to nowy trend pielęgnacyjny, który przyszedł do nas prosto z Azji. Wiąże się z twierdzeniem, że to, co zdrowe na talerzu, świetnie sprawdzi się także w pielęgnacji skóry. Opiera się na naturalnych owocowych i warzywnych recepturach oraz wykorzystaniu ogólnodostępnych produktów spożywczych. Miłośnicy trendu są nie tylko bardziej świadomi, co kładą na swoją skórę, ale również bardziej wykorzystują rozwiązania „eko” i „no waste”. Dowiedz się, jak zacząć przygodę z kosmetykami DIY i poznaj 8 skutecznych receptur na „food cosmetics”. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Jak zacząć robić kosmetyki z naturalnych składników w domu? Stawianie pierwszych kroków w produkcji własnych kosmetyków z naturalnych składników jest prostsze niż mogłoby się wydawać. Wiele podstawowych przepisów nie wymaga większych umiejętności, znajomości zasad chemicznych ani kupna skomplikowanych narzędzi. Do rozpoczęcia przygody z kosmetykami DIY przydadzą się: • dobry blender, który poradzi sobie nie tylko z dokładnym zmiksowaniem miękkich składników, ale również twardych, takich jak surowa marchewka czy pestka z awokado; • formy silikonowe, przydatne przy wyrabianiu własnego mydła czy szamponu w kostce. Można tu wykorzystać najzwyklejsze formy do ciasta (np. do muffinów); • słoiczki lub pojemniki do przechowywania kosmetyków – większość domowych kosmetyków ma krótką datę ważności, z racji braku dodatkowych konserwantów i pełnej naturalności, jednak zwykle można przechowywać je w lodówce do kilku dni. Pojemniki mogą pochodzić z recyklingu. W duchu „no waste” możemy użyć opakowań po przetworach, jednak powinny one być jednak odpowiednio szczelne, by kosmetyki nie przeszły zapachem innych produktów w lodówce. Pomocne, ale niekonieczne będą także: • mikrofalówka, która przyspieszy rozpuszczanie składników takich jak gotowe glicerynowe kostki mydlane. Nie jest jednak niezastąpiona, składniki można również rozpuszczać w kąpieli wodnej; • wyciskarka do soków, przyda się np. przy produkcji domowego toniku. Można się jednak bez niej obejść, używając choćby wydajnego blendera i jałowej gazy do odciśnięcia soku. Z takim wyposażeniem możesz już spokojnie podejść do wszystkich poniższych przepisów. Przepis na domową maseczkę do twarzy z awokado i miodem materiał klienta/Domowa maseczka do twarzy z awokado - jak zrobić? Awokado to prawdziwy „superfood”. Jest bogate w kwasy tłuszczowe omega-9, które chronią skórę przed podrażnieniami, uszkodzeniami i zaczerwienieniem. Owoc zawiera też liczne witaminy, np. C, E i A, które znane są ze swoich właściwości przeciwutleniających, przeciwdziałających wolnym rodnikom (pochodzącym np. z zanieczyszczeń powietrza, od makijażu i promieni słonecznych). Witamina C sprzyja też syntezie kolagenu, czyli ma wpływ na jędrność i elastyczność naszej skóry. Warto wiedzieć, że szczególnie odżywcza jest pestka owocu awokado (bogata w głęboko nawilżające tłuszcze, witaminy A i E oraz z grupy B), dlatego nie należy jej wyrzucać. Można wykorzystać ją jako dodatek do maseczki lub zrobić z niej później naturalny peeling. Miód z kolei ma właściwości łagodzące podrażnienia i nawilżające. Jest też skutecznym środkiem antybakteryjnym o szerokim spektrum działania. Sprzyja również regeneracji i absorbuje nadmiar sebum ze skóry. Nadaje się więc do maseczek nawet dla skóry: • wrażliwej, • trądzikowej, • skłonnej do podrażnień. Ważne jest jednak, by pamiętać, że miód wykorzystywany w pielęgnacji powinien być niepasteryzowany. W procesach pasteryzacji traci on bowiem większość swoich wartości odżywczych. Przygotowanie i stosowanie: Przekrój awokado. Wyjmij pestkę i zmiel ją blenderem, najlepiej z ruchomym ostrzem ActiveBlade na gładką masę. Dodaj miąższ i zmiksuj oba składniki wraz z łyżką miodu. Nakładaj dłońmi obficie na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Zmyj umiarkowanie ciepłą wodą po 15-20 minutach. Oczyszczająca maseczka z płatków owsianych materiał klienta/Domowa maseczka do twarzy z płatkami owsianymi - co jest potrzebne? Płatki owsiane zawierają liczne witaminy i minerały, m.in.: selen, witaminę PP i witaminy z grupy B, które mają zastosowanie w leczeniu trądziku. Dodatkowo płatki są bogate w witaminę E o właściwościach przeciwutleniających i wzmacniających. Maseczka z ich wykorzystaniem nadaje się do cery: • tłustej, • wrażliwej, • z niedoskonałościami. Dodatek białka jajka zapewni skórze dodatkowy zastrzyk energii. Zawiera ono choćby witaminę A, D, B12 i B6. Ma właściwości zmniejszające obrzęk i worki pod oczami. Białka wspomagają także naturalną eksfoliację skóry (złuszczają martwy naskórek). Przygotowanie i stosowanie: Ubij białka mikserem lub blenderem. Dodaj zagotowaną owsiankę lub drobno zmielone płatki owsiane (szybszy i wygodniejszy w nakładaniu sposób). Nakładaj pędzelkiem do maseczek na oczyszczoną skórę twarzy na ok. 15 minut. Po tym czasie zmyj ciepłą wodą. Domowy peeling z mielonej kawy materiał klienta/Domowy peeling kawowy z fusów Zawarta w kawie kofeina ma nie tylko cudowne działanie pobudzające, ale również doskonały wpływ na skórę. Chroni przed wpływem wolnych rodników pochodzących z zanieczyszczeń powietrza czy od makijażu. Regularne stosowanie peelingu kawowego może pomóc także w redukcji cellulitu, poprawie elastyczności skóry i zwiększeniu jej napięcia. Na pewno cera będzie też bardziej gładka i przyjemniejsza w dotyku. Peeling usunie bowiem martwy naskórek. Podobnie jak w powyższym przepisie do domowego kosmetyku warto dodać białko jaja. Wzbogaci ono peeling o wartości odżywcze, jak również (dzięki swojej konsystencji) ułatwi rozprowadzanie go po skórze. Przygotowanie i stosowanie: Zmielone w przystawce do blendera lub młynku ziarna kawy zalej wrzącą wodą i po chwili dokładnie odcedź. W duchu „no waste” możesz wykorzystać też fusy po kawie. Dodaj surowe białko jajka. Nakładaj na skórę okrężnymi ruchami, jednocześnie pocierając. Wykorzystuj do twarzy i na całe ciało, szczególnie obszary narażone na cellulit. Zmywaj letnią wodą. Zabieg możesz powtarzać nawet 2 razy w tygodniu. Eko kosmetyki po opalaniu. Maseczka z marchewki i pomarańczy materiał klienta/Domowa maseczka do twarzy z miodem Połączenie marchewki i pomarańczy to bogactwo przeciwutleniaczy (witaminy A i C) oraz beta-karotenu przydatnego w utrzymaniu zdrowego kolorytu skóry. Zwiększa też odporność w kontakcie ze słońcem (chroni przed promieniowaniem UVA i UVB). Pomaga uzyskać efekt ładnej i zdrowej opalenizny oraz utrzymać go na dłużej. Jest pomocny w walce z przebarwieniami. Miód dodatkowo ma działanie antybakteryjne i łagodzące. Sprzyja regeneracji po opalaniu i nawilża cerę. Przygotowanie i stosowanie: Obraną marchew zetrzyj w malakserze lub rozdrobnij blenderem na drobną papkę. Zmiksuj ją z sokiem ze świeżo wyciśniętej pomarańczy (możesz wykorzystać sokowirówkę lub wyciskarkę do cytrusów). Dodaj miód. Nakładaj na skórę twarzy i dekoltu. Zmyj ciepłą wodą po 15-20 minutach. Dla wyraźnych efektów stosuj nawet do 3 razy w tygodniu. Naturalne kosmetyki domowej roboty. Tonik ogórkowy DIY materiał klienta/Jak zrobić tonik do twarzy z ogórków? Ogórek ma właściwości rozjaśniające skórę oraz łagodnie oczyszczające. Dzięki zawartym w nim witaminom A, E i C odświeża naskórek, reguluje także działanie gruczołów potowych i działa przeciw wolnym rodnikom. Dodatkowa dawka soku z cytryny wspiera syntezę kolagenu i pozytywnie wpływa na elastyczność skóry. Może działać też rozjaśniająco na przebarwienia. Przygotowanie i stosowanie: Obierz ogórek ze skórki. Zblenduj na papkę i przez jałową gazę wyciśnij sok (możesz też wykorzystać sokowirówkę). Nie wyrzucaj miąższu. Możesz wykorzystać go jako maseczkę pod oczy (na opuchliznę i zasinienia). Wyciśnij sok z połówki cytryny do soku z ogórka i dodaj wodę mineralną lub źródlaną. Umieść w szczelnie zakręcanej butelce (witamina C w nieszczelnym naczyniu może tracić swoje właściwości). Przecieraj twarz rano i wieczorem. Eko kosmetyki, ciąg dalszy. Maseczka na przebarwienia z kurkumy materiał klienta/Domowa maseczka do twarzy z kurkumą Kurkuma już od starożytności była wykorzystywana przy produkcji kosmetyków. Ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, wyrównuje koloryt skóry i rozjaśnia przebarwienia. Łagodzi nawet oparzenia posłoneczne. Ma też delikatne działanie złuszczające, pomagające wygładzić skórę. W połączeniu z miodem i jogurtem* nawilża, odżywia i koi cerę*.

Nadaje się do skóry: • wrażliwej, • podrażnionej, • trądzikowej, • z egzemą i łuszczycą. Zmniejsza także worki i cienie pod oczami. Przygotowanie i stosowanie: Jeśli masz taką możliwość, kup kurkumę w korzeniu. Obierz go i zmiel na gładką masę w przystawce blendera lub młynku. Korzeń puści więcej soku i jego wartości odżywcze dla skóry będą większe. Następnie dodaj łyżkę jogurtu naturalnego i łyżkę miodu. Wymieszaj składniki. Jeśli dysponujesz tylko kurkumą w proszku, możesz po prostu zblendować ją z miodem i jogurtem. Nakładaj na oczyszczoną skórę na 15-20 min. Po tym czasie zmyj maseczkę letnią wodą. Możesz stosować zabieg nawet codziennie. Miętowo-grejpfrutowy scrub do ciała – zrób to sam materiał klienta/Domowy scrub do ciała - jak zrobić samemu? Sklepowe peelingi zawierają zwykle kuleczki poliuretanowe, które w rzeczywistości są po prostu mikroplastikiem. Takie drobinki są tak małe, że w procesie oczyszczania wody nie ulegają przefiltrowaniu. Trafiają więc z oczyszczoną wodą do rzek i oceanów, gdzie niszczą tamtejszy mikroklimat. Możesz jednak samodzielnie zrobić* bardziej ekologiczny kosmetyk typu scrub, wykorzystując naturalne składniki, które będą bezpieczne dla środowiska*. Wystarczy, że zamiast peelingujących plastikowych kuleczek do domowego peelingu dodasz zmielone w przystawce do blendera lub młynku na bardzo drobno skorupki orzechów włoskich lub laskowych. Ewentualnie możesz zastąpić je np. ziarenkami maku. Przygotowanie i stosowanie: Zmiel na bardzo drobny proszek skorupki po orzechach. Jeśli nimi nie dysponujesz lub nie masz odpowiednio wydajnego blendera, który rozkruszy łupiny orzechów, możesz skorzystać z ziarenek maku. Zetrzyj do nich skórkę z grapefruita. Następnie dodaj rozpuszczone w kąpieli wodnej lub w mikrofali gotowe kostki bazy mydlanej (można je kupić w sklepach internetowych oferujących składniki do produkcji kosmetyków). Dodaj kilka kropel miętowego olejku eterycznego i wsyp peelingujące składniki oraz skórkę z cytrusa. Wymieszaj i przelej „mydło” do silikonowych form. Odstaw do wystudzenia. Scrubu używaj na suche pięty, łokcie i kolana. Z racji silnych właściwości peelingujących nie stosuj na skórze wrażliwej ani do mycia twarzy. Szampon w kostce z mielonymi orzechami nerkowca i płatkami owsianymi DIY materiał klienta/Szampon w kostce - jak zrobić? Szampon w kostce to nowy eko trend, który pozwala ograniczyć zaśmiecające planetę opakowania plastikowe i oszczędzić miejsce na półce. Wykonanie go nie jest tak łatwe, jak stworzenie domowej maseczki, jednak warto spróbować. Przygotowanie i sposób użycia: Przygotuj 38 g Sodium Cocoyl Isethionate (można je kupić w sklepach internetowych z półproduktami kosmetycznymi), 15 g wody i 10 g olejów (oleju kokosowego, masła kakaowego, masła shea). Podgrzej je w kąpieli wodnej aż do uzyskania kleistej mazi. W czasie przygotowania używaj maski, okularów i rękawic ochronnych (Sodium Cocoyl Isethionate jest substancją drażniącą). Po osiągnięciu kleistej konsystencji zdejmij z ognia. Dodaj 16 g dowolnej glinki i 10 g zmielonych na gładko w szatkownicy blendera orzechów nerkowca oraz 10 g zmielonych płatków owsianych. Mieszaj łyżką. Gdy substancja zgęstnieje, wyrób ją rękami. Na tym etapie dodaj ulubione olejki eteryczne. Wymieszaną masę włóż do silikonowych foremek. Odstaw do całkowitego wystudzenia lub włóż na parę minut do lodówki. Gdy szamponowe kostki stwardnieją, wyjmij je z formy. Odczekaj dwa dni. Po tym czasie możesz stosować je każdego dnia. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze