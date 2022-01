FOREO BEAUTY HUB - kultowe miejsce już niebawem na mapie Warszawy

FOREO jednak nie poprzestaje na wyrażaniu troski o pielęgnację skóry wyłącznie poprzez tworzenie innowacyjnych urządzeń. Najnowszy projekt marki to FOREO BEAUTY HUB, czyli miejsce dla wszystkich, którzy chcą w sposób holistyczny zadbać o zdrowie i swój wygląd. FOREO BEAUTY HUB to wielomilionowa inwestycja, która powstanie w centrum Warszawy i połączy punkty sprzedaży i usługi nastawione na selfcare, zdrowie i urodę. Będzie to pierwsze takie miejsce na świecie, które zrzeszy najbardziej doświadczonych profesjonalistów oraz marki z sektora beauty. Miejsce, które pozwoli się zrelaksować, odpocząć i skupić na potrzebach swoich i swojego ciała.