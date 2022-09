FOREO wprowadza nową generację kultowej szczoteczki LUNA

LUNA™ 4 mini (949 zł)

LUNA™ 4 mini łączy ultrahigieniczny, supermiękki silikon i pulsacje T-Sonic™, aby w 1 minutę pozbyć się do 99% zabrudzeń oraz przygotować cerę do lepszego wchłonięcia składników aktywnych z kosmetyków. Szczoteczka gwarantuje łatwe i szybkie oczyszczanie twarzy. Ergonomiczna, 2-strefowa LUNA™ 4 mini ma cienkie i delikatne wypustki oczyszczające duże obszary twarzy jak policzki, oraz grubsze wypustki u góry do docierania do bardziej tłustej strefy T. Szczoteczka wyposażona jest także w 30-sekundowy tryb Glow Boost. Został on stworzony dla aktywnych osób, które szukają idealnych rozwiązań na szybkie zadbanie o swoją skórę twarzy po treningu.