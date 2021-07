Front Blond - Trend w koloryzacji włosów 2021, który odejmie Ci lat

Front Blond to rozjaśnienie o kilka tonów pasm znajdujących się po obu stronach twarzy. Istotne jest, aby pasemka były bardzo cienkie i nieregularne, a samo przejście między kolorami naturalne i harmonijne - bez wyraźnego kontrastu. Osoby decydujące się na taką koloryzację powinny skorzystać z usług doświadczonego fryzjera, który umiejętnie dobierze kolor pasemek do bazowego koloru włosów. Odpowiednio dobrany odcień wpływa również na to jak prezentuje się cera. Kolor, który będzie odpowiednio z nią współgrał, wydobędzie z niej naturalny blask i sprawi, że cera będzie prezentowała się dużo lepiej i zdrowiej.