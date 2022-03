Fundacja Miej Serce - kim jesteśmy?

Działania fundacji - dołącz do nas i zostań darczyńcą!

Zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze. Dlatego staramy się z całych sił pozyskiwać środki na to, aby miały zapewnioną jak najlepszą opiekę. Dokładnie taką na jaką zasługują. W tym celu organizujemy wiele akcji charytatywnych dla naszych podopiecznych oraz dodatkowo wspieramy rodziców i uczymy ich jak mogą sami pozyskiwać środki na subkonto swojego dziecka. Dla naszych podopiecznych organizujemy akcje ulotkowe i dodatkowo przygotowujemy bezpłatne ulotki do zbierania 1% podatku wśród rodziny i znajomych i nie tylko. Wysyłamy je w formie elektronicznej, a także wydrukowane, by rodzice naszych podopiecznych mogli trafić do jak największej ilości darczyńców.