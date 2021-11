FUZZY zaprasza na Black Week w CCC

Aby FUZZY był maksymalnie wiarygodny i rzeczywisty, został przeniesiony na grunt rozszerzonej rzeczywistości, która już dawno przestała być futurystyczną mrzonką i zawładnęła otaczającym nas światem, także w obszarze marketingu digital. FUZZY został towarzyszem najwygodniejszych zakupów online. Nowy brand hero CCC to bowiem nie tylko postać o charakterze stricte rozrywkowym, choć nadaliśmy mu indywidualny rys charakterologiczny, zestaw imponujących ruchów tanecznych oraz zindywidualizowany zasób słownictwa. FUZZY to także inteligentny doradca, asystent przeprowadzający Klientów CCC przez cały proces zakupowy. Podpowiada on, jak kupić szybko, sprawnie i z wykorzystaniem najatrakcyjniejszych rabatów na Black Week. Na messengerze CCC można porozmawiać z FUZZY’m, czyniąc go swoim osobistym stylistą i modowym ekspertem!