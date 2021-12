GARNIZON SZTUKI - teatr pozytywnych emocji zaprasza na muzyczną bajkę ekologiczną "Gdzie jest buteleczka?"

Naszym celem jest uświadomienie dzieci i dorosłych jak ważna dla środowiska jest segregacja odpadów i wspólne dbanie o planetę już od najmłodszych lat. Każdy z nas może zostać Superbohaterem, bo każdy ma realny wpływ na przyszłość Ziemi - zmiany, jakich dokonujemy w jednym miejscu, mają wpływ na ludzi i zwierzęta żyjące po drugiej stronie globu. Przyjaźń, szacunek do natury i do drugiego człowieka to wartości, które przekazujemy w naszej bajce, a wpadające w ucho piosenki inspirują do działania. Razem możemy uratować naszą Planetę, a dzieci to nasza nadzieja!