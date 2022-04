Gdy już powiesz "tak!" - wyzwania, przed którymi staje przyszła panna młoda

"Cywilny to nie ślub!" - czy faktycznie?

Tuż po oświadczynach wpadacie do rodziców, by przekazać im radosną nowinę... i nagle zaczyna się odwieczna dyskusja: ślub cywilny czy kościelny? Niestety nadal wiele osób jest przekonanych o tym, że tylko kościelna ceremonia jest "pełnoprawnym" ślubem, a uroczystość w urzędzie to po prostu podpisanie dokumentów przed urzędnikiem. Zawczasu przygotuj się zatem na wymianę argumentów i spróbuj przekonać rodziców, że ślub cywilny także może być piękny i wzruszający. Jeśli jednak Wasze argumenty nie trafiają do nich – róbcie swoje! Wymuszona ceremonia kościelna to nic przyjemnego, a to w końcu Wasz najważniejszy dzień.