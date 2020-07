Ghislaine Maxwell oskarżona o werbowanie dziewczyn dla miliardera-pedofila. "Nie jest Cruellą de Vil"

Ghislaine Maxwell , była partnerka Epsteina, przebywa w areszcie i jest oskarżona o werbowanie nieletnich dziewcząt, namawianie do podróży, a później seksu z miliarderem. Zarzuca się jej handel żywym towarem i krzywoprzysięstwo. Maxwell nie przyznaje się do winy. Jej przyjaciel twierdzi, że przedstawianie jej jako "kreskówkowej karykatury złoczyńcy" jest dla niej krzywdzące.

Ghislaine Maxwell jako "Curella de Vil"

Przyjaciele Maxwell twierdzą, że 58-letnia towarzyszka Epsteina , która we wtorek ma stawić się przed sędzią w Nowym Jorku w celu formalnego oskarżenia o pozyskanie 14-letnich dziewcząt dla miliardera, seryjnego pedofila i jej byłego chłopaka, nie jest "Cruellą de Vil".

W rozmowie w Mail on Sunday jeden z nich nawiązał do postaci Cruelli de Mon z kreskówki Disneya "101 Dalmatyńczyków" i powiedział, że porównywanie Maxwell do demonicznej postaci z kreskówki jest dla niej krzywdzące. Według niego kobieta ma wkrótce udowodnić, że jest niewinna.