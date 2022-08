Glass Hair, Wet Look i lata 90, czyli trendy jesień 2022

Na nowojorskich wybiegach pojawiały się też modelki z super prostymi, błyszczącymi włosami, przypominającymi taflę szkła. Tak, chodzi tu o glass hair. Wyobraźcie sobie idealnie gładkie włosy o połysku niczym tafla jeziora w świetle zachodzącego słońca – coś wspaniałego. Glass hair prezentuje się najlepiej w towarzystwie ciemnych tonacji. Zatem brunetki, szatynki – to idealna propozycja dla Was. Co będzie Ci potrzebne do jej wykonania? Wygładzająca odżywka, okrągła szczotka, suszarka, prostownica, spray termoochronny, kosmetyk nabłyszczający. Glass hair najczęściej idzie w parze z fryzurą typu bob, ponadczasową i uniwersalną. Jej właściwe dopasowanie do rysów twarzy i struktury włosów spowoduje, że będzie doskonale się układała i prezentowała na naszej głowie.