GŁĘBOKIE NAWILŻENIE Z NOWYM ODŻYWCZYM MASŁEM DO CIAŁA NIVEA COCOA BUTTER

Piękna skóra to efekt starannej pielęgnacji. Oprócz zdrowego odżywiania i nawadniania od wewnątrz, równie ważne jest działanie na nią bezpośrednio. Nowe, odżywcze masło do ciała NIVEA Cocoa Butter, zapewnia intensywne nawilżenie i zauważalnie gładszą skórę, a do tego… jak pachnie!