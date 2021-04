Informacja prasowa: CCC

GO FOR NATURE – CCC DLA ŚRODOWISKA

Na 22 kwietnia przypada Światowy Dzień Ziemi. Właśnie ta data to start najnowszej kampanii promującej linię Go For Nature, w skład której wchodzą buty i akcesoria wyprodukowane w sposób zrównoważony.

GO FOR NATURE – CCC DLA ŚRODOWISKA Źródło: Materiały prasowe