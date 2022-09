Green Heroes - mniej plastiku, więcej piękna

Linia Green Heroes to przede wszystkim szampony w kostce, które zawierają składniki naturalne dopasowane do zróżnicowanych potrzeb włosów. Zostały wyprodukowane we Francji ze składników w 99% biodegradowalnych. Wszystkie rośliny, wykorzystywane do produkcji kosmetyków, uprawiane są zgodnie z zasadami agroekologii na polach Yves Rocher w Bretanii. Mamy więc pewność, że pozyskiwane z nich ekstrakty są najwyższej jakości! Tworząc produkty z serii Green Heroes marce przyświecał konkretny cel - zaoferowanie klientom produktu, który jest bardzo skuteczny i przyjemny w użytkowaniu, a do tego ekologiczny.