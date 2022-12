Grinch i inne kultowe filmy świąteczne. Czy znasz je wszystkie?

5. "Listy do M"

"Listy do M" to polski film, który doczekał się już 5 części. Tę produkcję można porównać do wcześniej wymienionego filmu "To właśnie miłość". W rodzimej wersji również spotykamy się z bohaterami, którzy mierzą się z zawiłościami uczuć w najpiękniejszej, świątecznej oprawie.