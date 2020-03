WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 pogrzebgrób Joanna Karwarska 4 godziny temu Grób tanio kupię. "Babcia Zosia wzięła wtedy 1800 zł. Teraz to byłoby 50 tys. zł" – Za grób rodziców na Rakowicach mogę dostać 45-50 tys. zł – mówi Michał, 48-letni artysta-malarz z Krakowa. – Za taką kwotę to mam fajny wózek albo dwa lata z rzędu wypasione wakacje gdziekolwiek zapragnę. A rodzicom to i tak jest już przecież wszystko jedno… Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Handel miejscami na cmentarzu kwitnie (Istock) Rodzice Michała pięć lat temu mieli wypadek samochodowy. Na szosie w okolicach Wieliczki ich auto wpadło w poślizg i zderzyło się czołowo z dostawczakiem. – Mama była ciężko ranna, nie zapięła pasów, bo te powodowały napady paniki związanej z klaustrofobią – opowiada Michał. – Samochód dachował. Na początku wydawało się, że mama ma tylko niegroźne obrażenia, ale w szpitalu okazało się, że dostała krwotoku wewnętrznego. Nie udało się jej uratować. Miała 78 lat. Sprzedaż grobu jest eko Ojciec Michała wyszedł z wypadku niemal bez szwanku. Jedyne ślady po zderzeniu z półciężarówką to kilka zadrapań i siniaków. – Niestety tata załamał się psychicznie po śmierci matki – wspomina malarz. – Nie mógł sobie znaleźć miejsca, popadł w depresję. Pięć miesięcy później dostał zawału i zmarł. Jego ciało zostało skremowane, podobnie jak ciało mamy, i spoczęło w urnie w rodzinnym grobie na krakowskich Rakowicach. Michał postanowił sprzedać grób rodziców. Dlaczego? – Mówiąc wprost to dla zysku – tłumaczy. – Wiem, wiem, zaraz się posypie na mnie grad oskarżeń, jakim to wyrodnym synem jestem. Ale przecież sprzedając grób rodziców, nie bezczeszczę ich zwłok, na miejscu ich mogiły nie stanie sex shop ani salon gier. Dzięki temu, że grób mamy murowany, a moi rodzice zostali skremowani, w tym samym miejscu będą mogły jeszcze leżeć dwie inne osoby w trumnach lub kilka razy więcej w urnach. Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet I wyjaśnia, że jako artysta ma bardzo niepewną sytuację materialną. Ciągle na wszystko brakuje pieniędzy, a grób rodziców w Krakowie może pójść nawet za 50 tys. zł. – Za to przecież można porządny wózek kupić, czy na wakacje wyjechać – przekonuje Michał. – Na dodatek to jest zachowanie eko, bo przecież miejsc w nekropoliach nie przybywa, a dzięki temu więcej osób spocznie w jednym grobie. Lampa do dużego pokoju za grób 46-letni Mariusz, też z Krakowa, żałuje, że jego babcia Zosia sprzedała grób na Rakowicach za psi pieniądz. – To było 15 albo 18 lat temu, ceny wtedy były zupełnie inne – wspomina z żalem Mariusz, który zarządza niewielkim parkingiem w centrum Krakowa. Twierdzi, że dziś na podobnej transakcji można by zarobić o wiele więcej. – Wszystko się zaczęło od tego, że babcia w biurze zarządu cmentarza musiała zapłacić za 25 lat użytkowania grobów. A ponieważ nasza rodzina ma ich na Rakowicach kilka, to opłata okazała się dość spora. To wtedy babcia Zosia postanowiła sprzedać grób ciotki Klementyny, samotnej córki swojej siostry, Reginy. Powiedziała nam, że i tak dużo dla ciotki zrobiła, bo się nią opiekowała 7 lat, gdy ta była chora na raka – opowiada Mariusz. Dodaje, że babcia zawsze zaznaczała, że ostatnie dwa lata ciotka leżała w domu bez ruchu i staruszka wszystko przy niej musiała robić sama. Uznała, że to wystarczy i grobem Klementyny nie tylko już nie musi się zajmować, ale też ten grób może po prostu sprzedać. – Powiedziała, że potrzebuje zastrzyku gotówki i stąd jej decyzja. Byliśmy w rodzinie zdziwieni, bo babcia zawsze miała w pończosze porządne finansowe zapasy – wyjaśnia mężczyzna. Chętnych na grób ciotki Klementyny było co najmniej kilku. – Na kupca babcia trafiła za pośrednictwem sąsiadki, która miała znajomego kamieniarza. Opowiadała, że tam całe szajki polowały na groby, które odkupywały od biednych emerytek, a potem sprzedawały na "wolnym rynku" z kilkukrotnym przebiciem. Ale czy to prawda, to nie wiem. Babcia Zosia wzięła wtedy za grób ciotki Klementyny 1800 zł. Teraz to byłoby 50 tys. zł – kalkuluje Za pieniądze ze sprzedaży grobu babcia Mariusza kupiła szklaną lampę do salonu. – Nie taką, o której marzyła, z witrażowego szkoła. Tylko taką, co ten witraż miała sztucznie namalowany. Klosz się zbił dość szybko, a po pieniądzach z transakcji nie było śladu. Resztki, które zostały po kupnie lampy, przejedliśmy. A my i tak co roku zapalamy świeczkę na grobie cioci Klementyny, jak odwiedzamy grób babci Zosi. U cioci już leżą jakieś dwie nowe osoby, ale ciocia ciągle ma swoje miejsce na pomniku, a my o niej pamiętamy. Grób czyni warszawiaka Mariolę, 38-letnią pielęgniarkę ze Szczecina, zawsze najbardziej denerwowało przechwalanie się koleżanek warszawianek, ile każda ma na stołecznych nekropoliach grobów i na jakim cmentarzu. – Nie zapomnę, jak na dyżurze kiedyś, zaraz po moim przyjeździe do Warszawy, dziewczyny rozmawiały o tym, kto jest prawdziwym warszawiakiem, kto ma prawo narzekać na to miasto, a kto nie – opowiada Mariola – Ja, jako tzw. słoik, nie miałam prawa pisnąć nawet słówka na temat stolicy. "Jak ci się nie podoba – to wracać do Szczecina" – mówiły. A jak masz grób, to możesz narzekać, ile wlezie, bo to znaczy, że jesteś z Warszawy. Szlag mnie trafiał! Mąż Marioli, który też osiedlił się w Warszawie dopiero po studiach, również miał dosyć nazywania go "pseudo warszawiakiem" i "słojem". Po naradzie małżeństwo postanowiło kupić grób na jednym ze stołecznych cmentarzy. – Mój maż jest dyrektorem marketingu w dużej firmie farmaceutycznej, więc nas stać – mówi z dumą Mariola. – Doszliśmy do wniosku, że tu chcemy zapuścić korzenie, tutaj do szkoły chodzą nasze dzieci. Nawet moja teściowa przeprowadziła się do Warszawy po śmierci męża. Najpierw chcieliśmy kupić coś na Starych Powązkach, ale tam ceny dochodzą do 75 ty. zł! Zdecydowałam się jednak poszukać czegoś trochę tańszego – opowiada Mariola. I znalazła. Małżeństwo trafiło na ogłoszenie o sprzedaży grobu na Cmentarzu Wolskim. – Cena jest trzy razy niższa, a cmentarz jest niczego sobie. Zbudowano go w połowie XIX wieku. Najpierw należał do kościoła, potem do miasta, a na początku lat dziewięćdziesiątych znowu trafił pod zarząd kościelny. Wiem, bo wszystko sprawdziłam – wyjaśnia kobieta. – Niestety nie tak łatwo jest kupić grób, bo po pierwsze to trzeba udowodnić przed zarządem cmentarza, że się jest rodziną, po drugie wszyscy, którzy mają prawo do grobu, muszą się go zrzec, a po trzecie pieniądze za miejsce pochówku daje się sprzedającemu nieoficjalnie, bo nie można zgodnie z prawem sprzedać grobu jak działki pod miastem. Najgorsze jest chyba jednak to, że w tym grobie leżą inne dwie osoby. Zupełnie obce. Ale ostatnia tam pochowana zmarła ponad 40 lat temu. W końcowym rozrachunku to nie będzie miało to żadnego znaczenia. Handel grobami jest nielegalny – Warto pamiętać, że grobu nie można sprzedać, bo prawo do mogiły nie jest równoznaczne z prawem jej własności – mówi prawnik Adam Soliński. Wyjaśnia, że w zależności od umowy zawartej z cmentarzem czasami można prawo do grobu przekazać innej osobie, na przykład innemu członkowi rodziny, jednak robi się to nieodpłatnie. – Pomijam tu koszty związane z cedowaniem prawa do groby, które trzeba uiścić u zarządcy cmentarza. Te mogą się wahać od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy. Jednak warto pamiętać, że wszelki handel miejscami na cmentarzu jest zabroniony, a regulują to przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z stycznia 1959 roku – dodaje ekspert.