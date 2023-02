Gumy, kettle czy hantle? Radzimy, jakie akcesoria fitness pomogą ci spalić tłuszcz

Szerokość i poziom obciążenia sprzętu umożliwiają ruch konkretnych partii ciała. Np. wąskie gumy oporowe minibands można wykorzystać do rozbudowy pośladków i modelowania sylwetki, natomiast taśmy pilates do rozciągania. można wykorzystać do Jest to związane z konstrukcją akcesoriów – poszczególne rozwiązania charakteryzują się nieco inną długością i naciągiem, umożliwiając ruch konkretnych partii ciała lub wykonywanie ćwiczeń o zróżnicowanym poziomie trudności.